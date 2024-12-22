 علي الدين هلال يطالب بتعديل النظام الانتخابي قبل البرلمان القادم: مطلب أغلب الأحزاب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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علي الدين هلال يطالب بتعديل النظام الانتخابي قبل البرلمان القادم: مطلب أغلب الأحزاب

محمد شعبان
نشر في: الأحد 22 ديسمبر 2024 - 3:04 ص | آخر تحديث: الأحد 22 ديسمبر 2024 - 3:04 ص

رد الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية ومقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، على تساؤل الإعلامي أحمد موسى حول رؤيته «لوضع الحياة السياسية والحزبية في مصر»، قائلا إنها: «تحتاج إلى تنشيط وتفعيل، فليس هذا شكل بلد داخلة على انتخابات بعد 7 أو 9 أشهر».
وطالب خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» بتعديل قانون النظام الانتخابي لإضفاء المزيد من الحيوية، وذلك بتقسيم نسبة الـ 50% المخصصة للقائمة المطلقة إلى قسمين؛ 25% للقائمة المطلقة، و25% للتمثيل النسبي، مشيرا إلى أن هذا الاقتراح كان مطلبا للأحزاب في الحوار الوطني.
ولفت إلى عدم موافقة الأحزاب الكبرى على هذا الاقتراح في ذلك الوقت، معلنا تأييده لهذا الرأي الذي «دعت إليه أغلب الأحزاب»، مشددا أنه «لا يمثل خطرا على الاستقرار والأمن».
وأشار إلى أن «الانتخابات لا ينبغي أن تجرى بين مجاهيل»، متسائلا: «ما هي الأحزاب؟ الإعلام لم يقم بدوره في تعريف الناس بالأحزاب».
كما رأى أن «فكرة توزيع المقاعد من خلال مقايضات بين الأحزاب تفقد الثقة»، داعيا إلى أن يكون النظام الانتخابي مقسما كالتالي؛ 50% للنظام الفردي، والـ50% الثانية نصفها قائمة مطلقة والنصف الآخر قائمة نسبية، معتبرا أن هذه الصيغة هي الأفضل.

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