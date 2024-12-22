قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أغلب محافظات الجمهورية تشهد اليوم الأحد، استقرارًا في الأحوال الجوية بشكل كبير.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الأحد، أن البلاد تتأثر بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، الأمر الذي يجعل درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

وتوقعت أن تسجل العظمى على القاهرة 20 درجة، قائلة إن أغلب المناطق تشهد زيادة لساعات سطوع الشمس خلال فترة النهار.

وأوضحت أن الطقس شتوي مائل للبرودة نهارًا على المحافظات الشمالية، ومعتدل ودافئ بالمحافظات الجنوبية، ذاكرةأن الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ مساء، خاصة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر.

وأشارت إلى أن أغلب أنحاء الجمهورية تشهد أجواء شديدة البرودة خلال ساعات المساء، لافتة إلى تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومناطق من شمال الصعيد ومحافظه الوادي الجديد؛ نتيجة انخفاض الصغرى لأقل من 5 درجات.

ولفتت إلى استمرار تكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، التي تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية ببعض المناطق؛ بسبب كثافتها.

وذكرت أن فرص الأمطار اليوم تنحصر على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، ومحافظات شمال الوجه البحري، مؤكدة أنها خفيفة في مجملها، وغير مؤثرة تمامًا على أعمال الأنشطة اليومية للمواطنين، وتسقط على فترات متقطعة من اليوم.

وأضافت أن البحر المتوسط يشهد اليوم سرعات رياح تتراوح ما بين 40 إلى 50 كم/الساعة، الأمر الذي يؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية، وارتفاع الأمواج بما يتراوح بين 2.5 لـ3.5 متر.

وأفادت بأن الأحوال الجوية المستقرة مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري، مشيرة في الوقت نفسه، إلى أن البلاد تشهد اعتبارًا من الغد انخفاضات طفيفة في قيم الحرارة، وزيادة لكميات الأمطار على المحافظات الساحلية الشمالية.