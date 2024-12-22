السينما المصرية تحصد جائزتين بمهرجان أيام قرطاج السينمائية

اختتم مهرجان أيام قرطاج السينمائية فعاليات دورته الـ35، أمس السبت، بحفل إعلان الجوائز، وحصدت السينما المصرية جائزتين، حيث ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الروائي الطويل "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" للمخرج خالد منصور، كما فاز الفيلم الروائي القصير "أحلى من الأرض" للمخرج شريف البندراي، بجائزة التانيت الفضي.

فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" يشارك في بطولته عصام عمر، وركين سعد، وأحمد بهاء، والكلب رامبو، وتدور أحداثه حول شاب ثلاثيني، يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى، ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه من مصير مجهول، بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب.

أما فيلم "أحلى من الأرض" فيشارك في بطولته سارة شديد، وحنين سعيد، ونسمة البهي، وأحمد إسماعيل، ويسرد قصة طالبة جامعية، تقيم بدار للمغتربات في القاهرة، وفي أحد الأيام، تذهب لمشرفة الدار؛ لتشكو زميلتها المقيمة معها في الغرفة، لتتصاعد الأحداث.