مسئول تركي: أردوغان يزور دمشق قريبا

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أعلن القائم بالأعمال المؤقت في السفارة التركية بدمشق برهان كور أوغلو، عن نية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زيارة العاصمة السورية دمشق.

وقال كور أوغلو في تصريح لـ TVNET، وتابعه موقع «تركيا الآن»: «بعد زيارة وزير خارجيتنا هاكان فيدان، يفكر رئيسنا أردوغان أيضًا في القدوم إلى دمشق».

وجاءت هذه التصريحات بعد زيارة رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية التركي (MİT)، إبراهيم قالن، إلى دمشق، ما أثار تكهنات حول زيارة محتملة للرئيس أردوغان.

وفي سياق حديثه عن مستقبل العلاقات التركية-السورية، أشار أوغلو، إلى إمكانية استعادة علاقات شبيهة بتلك التي كانت قائمة خلال «الحقبة العثمانية».

وأضاف: «أتوقع أن تكون لدينا علاقات مع سوريا شبيهة بتلك التي كانت في العهد العثماني».