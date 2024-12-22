تطورات جديدة في صفقة التونسي علي يوسف وانتقاله للزمالك

كشف الإعلامي هاني حتحوت، حقيقة تفاوض نادي الزمالك مع التونسي علي يوسف لاعب هاكن السويدي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم مركز الجناح الأيسر.

قال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد »، إن اللاعب سبق وتم عرضه على الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن مسؤولي الأبيض كانوا يستهدفون ضم الجابوني أرون بيوبيندزا وقتها قبل أن يتراجع اللاعب عن الانتقال للقلعة البيضاء وينضم لرابيد بوخارست الروماني.

وتابع حتحوت، إن أحد الوكلاء قام بعرض اسم اللاعب علي يوسف مجدداً على مسؤولي الزمالك في الفترة الحالية لضمه في شهر يناير المقبل خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأكد حتحوت إن الزمالك لا يعطي الأولوية لضم اللاعب في ظل رغبة إدارة الكرة والجهاز الفني في التعاقد مع مهاجم أجنبي صريح وعدم وجود أماكن شاغرة بقائمة الفريق إلا للاعب أجنبي واحد