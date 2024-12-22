قوات الاحتلال تعتدي بالضرب المبرح على فلسطيني في بيتا جنوب نابلس

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أصيب شاب، مساء اليوم السبت، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه، في بلدة بيتا جنوب نابلس.
وأفادت مصادر محلية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وجابت شوارعها، واحتجزت شابا واعتدت عليه بالضرب المبرح، قبل أن تفرج عنه لاحقا