 قوات الاحتلال تعتدي بالضرب المبرح على فلسطيني في بيتا جنوب نابلس - بوابة الشروق
الأحد 22 ديسمبر 2024 1:32 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

قوات الاحتلال تعتدي بالضرب المبرح على فلسطيني في بيتا جنوب نابلس

وفا
نشر في: الأحد 22 ديسمبر 2024 - 12:41 ص | آخر تحديث: الأحد 22 ديسمبر 2024 - 12:41 ص

أصيب شاب، مساء اليوم السبت، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه، في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وجابت شوارعها، واحتجزت شابا واعتدت عليه بالضرب المبرح، قبل أن تفرج عنه لاحقا


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك