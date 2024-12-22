يانصيب عيد الميلاد في إسبانيا يوزع مبالغ قياسية وصلت للمليارات على الفائزين

وزع يانصيب عيد الميلاد في إسبانيا "إل جوردو" الشهير عالميا مبلغا قياسيا يزيد عن 7ر2 مليار يورو (8ر2 مليار دولار) اليوم الأحد، حيث كان الفائزون المحظوظون الذين يملكون تذاكر تحمل الرقم 72480 في مدينة لوجرونيو في إقليم لاريوخا شمالى إسبانيا.

وبعد ساعتين من بدء السحب في دار أوبرا "تياترو ريال" في مدريد وقبل حوالي نصف ساعة من حلول الظهر، تم إعلان الفائزين.

وكان فائز آخر بالجائزة الرئيسية التي تبلغ قيمتها نحو 4 ملايين يورو هو ناد رياضي بالقرب من العاصمة الإسبانية، والذي اشترى مجموعة من هذا الرقم وباعها لأعضائه، كما ذكرت وكالة أنباء "يوروبا برس" الإسبانية . وكانت هناك فرحة كبيرة في منطقة "سان بلاس كانيليخاس" بالمدينة.

وسجل يناصيب "إل جوردو" " أول رقم قياسي له الساعة 0917 صباحا (0817 بتوقيت جرينتش)، بعد 17 دقيقة فقط من بدء السحب عندما تم سحب أول جائزة من بين ثماني جوائز خامسة تبلغ قيمة كل منها 60 ألف يورو في وقت قياسي، حسبما أعلن مقدمو هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية "ار تي في اي" بحماس.

ويمثل السحب بداية احتفالات عيد الميلاد في إسبانيا وهو أحد أكبر الأحداث في تقويم البلاد والتي لا يرغب أحد في تفويتها.

وكان هناك فائزون محظوظون بالجائزة الخامسة وكذلك بالجائزة الثالثة بقيمة 500 ألف يورو في فالنسيا، المنطقة الواقعة في شرقية إسبانيا والتي دمرتها الأمطار الغزيرة والفيضانات في نهاية أكتوبر.

ويزيد رقم العام الحالي بمقدار 112 مليون يورو عن العام السابق.

يشار إلى أن جوائز اليانصيب، التي تأسست قبل أكثر من 200 عام، هي الأقدم في العالم. وبسبب إجمالي القيمة المالية للجائزة، التي تزيد سنويا، فإنها تعتبر أكبر يانصيب على وجه الأرض.

وتمثل الجوائز 70% من عائدات المبيعات هذا العام والتي بلغت 86ر3 مليار يورو.

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية قد قالت إنها ستبث الحدث ، الذي يستمر عادة لساعات على الهواء مباشرة، بحضور حوالي 400 متفرج ويتابعه ملايين المشاهدين عبر شاشات التلفزيون.

ويتم بيع معظم تذاكر اليانصيب في إسبانيا، لكن عددا متزايدا من الأجانب يشاركون عبر الانترنت.