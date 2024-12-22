وزير العمل يسلم 25 عقد عمل لذوي الهمم

سلم وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، 25 عقد عمل لذوي الهمم، داخل شركتين، بديوان عام الوزارة.

وقال جبران، إن تسليم عقود جديدة اليوم، يأتي في إطار المشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بدمج ذوي الهمم في سوق العمل.

ووجه الوزير إلى كل شركاء العمل والإنتاج، الذين يتعاونون مع الوزارة في تشغيل هذه الفئة، التي توليها وزارة العمل الاهتمام الأكبر، بتوفير فرص عمل لهم، وإدماجهم في مختلف برامج التدريب المهني والتأهيل لسوق العمل.

وشملت قائمة مستلمي العقود، أحمد عبدالجبار علي علاءالدين، وإبراهيم أسامة إبراهيم محمد قنصوة، ومحمد السيد عبدالرازق أحمد، ومحمد عادل حمودة أحمد، وحمادة ربيع شعبان عليلا، وهدير عادل فتحي عبدالفتاح، وعرفات عبده السيد أحمد، وإبراهيم رجب ناجح عبدالبديع محمد، وغاده مرزوق عبداللاهي أحمد، وزياد مجدي أحمد مصطفى غالي، وبخيتة خيري قلدس جريس، ومحمود حمدي محمود محمد حنفي.

وتضمنت القائمة أيضا، محمد شريف عبدالله شاكر، وسعيد طلبة سعيد شتيوي سلمى، وعبدالرحمن شوقي محمد محمد، ويوسف سامي، وعبدالله محمد عبدالله أحمد، وجورج رضا راشد راغب، وعمر مصطفى عبدالباسط محمد، ويوسف سيد عثمان عبدالزاهر، وعبدالرحمن جمال حسين حسن حسنين، وعبدالرحمن أحمد علي، وصابر محمد، وحضرت تسليم العقود هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، وأحمد مصطفى، المشرف العام على إدارة التطبيقات بمركز المعلومات.