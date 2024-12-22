النائب محمد البدري: قانون المسئولية الطبية يحمي المريض والطبيب

قال محمد صلاح البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إنه لم يكن هناك قانون ينظم عملية الممارسة الطبية وما يتخللها من أخطاء أو مضاعفات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الدولة كانت بحاجة إلى قانون ينظم المسئولية الطبية، موضحًا أن هذا الأمر أحد المطالب القائمة منذ سنوات.

وأوضح أن القانون يهدف إلى حماية حق الطبيب والمريض، كما توفر للأخير درجات التقاضي.

ولفت إلى أنه يتم التحقيق في الأخطاء الطبية من قبل النيابة العامة وسؤال الطبيب المشكو في حقه وإرسال الحالة للطب الشرعي.

وأكد أنه في حالة ثبوت التهمة يتم توصيفها توصيفا جنائيا مثل القتل الخطأ أو إحداث العاهة المستديمة.

وتابع: «الدستور المصري عريق وغني ويمنع التمييز بشكل قطعي ويحفظ حقوق المواطنين للتقدم بشكوى في أي جهة وأي وقت ويحقق استقلال القضاء».

وأشار إلى أنه يتم الحساب حاليا بقانون العقوبات ولكن الأفضل أن يكون هناك قانون المسئولية الطبية.

وشدد على أن مشروع القانون الجديد لا يزيد العبء على الأطباء، موضحًا أن المناقشات تمت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وبحضور أساتذة قانون ونقيب الأطباء.