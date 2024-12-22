الاحتلال يعتقل طفلا من مدينة البيرة

النائبة أميرة أبو شقة: مصر تتعرض لمؤامرة.. ولا ينبغي أن تكون المعارضة هدما

علي الدين هلال: مصر مستهدفة منذ عهد عبد الناصر.. وعماد قوة أي دولة هو جيشها