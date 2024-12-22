الاحتلال يعتقل طفلا من مدينة البيرة

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، طفلا خلال اقتحامها مدينة البيرة.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت أطراف مدينة البيرة قرب منطقة جبل الطويل، واعتقلت الطفل قيس أبو قبيطة خلال تواجده في المنطقة.