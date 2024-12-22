 لبنان يطالب بحماية مزارعيه من الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لبنان يطالب بحماية مزارعيه من الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة

وفا
نشر في: الأحد 22 ديسمبر 2024 - 5:31 ص | آخر تحديث: الأحد 22 ديسمبر 2024 - 5:31 ص

استنكر وزير الزراعة اللبناني، عباس الحاج حسن، اليوم السبت، تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على المحاصيل والأراضي الزراعية ببلاده.

وطالب الحاج حسن في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، المجتمع الدولي وقوة الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل" بالعمل على وقف هذه الاعتداءات وحماية المزارعين منها.

وقال إن "إسرائيل تكرر اعتداءاتها المدانة بشدة على الأراضي اللبنانية، وكان آخرها جرف بساتين حمضيات ببلدة الناقورة، على مقربة من مقر قوات اليونيفيل".

وأضاف "هذا الاعتداء (الذي وقع السبت) يشكّل انتهاكا لسيادتنا وتهديدا لأمننا الغذائي، ويعرض ثروات الوطن وسيادته ومصدر رزق المزارعين لخطر كبير".

وتابع "نطالب المجتمع الدولي واليونيفيل بتحمل مسؤولياتهم لوقف هذه الاعتداءات وحماية مزارعينا".


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