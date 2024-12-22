قتلت قوات إنفاذ القانون في ولاية تكساس الأمريكية بالرصاص سائقا هاربا اقتحم بسيارته من نوع "بيك أب" متجر "جي سي بيني " داخل مركز تجاري مزدحم في مدينة كيلين بالولاية يوم السبت، ما أدى إلى إصابة خمسة من المارة، حسبما أفادت السلطات.

وقال السرجنت بريان واشكو من إدارة السلامة العامة في تكساس في إفادة إعلامية مسائية إن أربعة من المصابين نقلوا من مركز كيلين التجاري إلى المستشفيات، بينما توجه المصاب الخامس بنفسه إلى المستشفى. وتتراوح أعمار المصابين بين 6 و75 عاما، ولم يكشف عن حجم إصابتهم على الفور.

وأوضحت أوفيليا ميرامونتيز من إدارة شرطة كيلين أن الحادث بدأ بعد تلقي بلاغات عن سائق متهور يقود شاحنة سوداء في مدينة بيلتون، التي تبعد حوالي 30 كيلومترا.

وأضاف واشكو أن المطاردة بدأت حوالي الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي على الطريق السريع رقم 14. ثم خرج السائق عن الطريق وقاد سيارته إلى موقف السيارات الخاص بالمركز التجاري، حيث اصطدم بالمتجر واستمر في القيادة.

وأشار واشكو إلى أن قوات إنفاذ القانون المتواجدة في المركز التجاري — أحدهم كان يعمل كحارس أمن واثنان آخران خارج الخدمة — أطلقوا النار على المشتبه به.

ولم يفصح واشكو عن هوية المشتبه به.