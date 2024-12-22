جيش الاحتلال يفجر منازل في بلدة حانين بقضاء بنت جبيل جنوب لبنان

قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن العدو الإسرائيلي يمعن في اعتداءاته المتكررة على القرى الجنوبية المحتلة، حيث فجر عددا من المنازل في منطقة حانين في قضاء بنت جبيل.

وأشارت إلى أن عددا من قرى وبلدات قضاء بنت جبيل تتعرض لعمليات تفجير من قبل العدو الإسرائيلي، بعد وقف إطلاق النار واحتلالها للقرى الحدودية التي يوجد فيها.

وأمس السبت، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، 10 خروق لوقف إطلاق النار في لبنان، ليرتفع إجمالي خروقه منذ بدء سريان الاتفاق قبل 25 يومًا إلى 285.

وتركزت الخروق الجديدة في قضاء صور بمحافظة الجنوب، وقضاءَي مرجعيون وبنت جبيل بمحافظة النبطية جنوبًا.

وشملت الخروق، وفق الوكالة الوطنية للإعلام، قصفًا مدفعيًا وتوغلات لجنود وآليات وأعمال تجريف لبساتين ليمون وهدم منازل ومبان وتحليقًا بطيران مسيّر وحربي وإقامة حاجز عسكري.