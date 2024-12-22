الاستعدادات النهائية ببورسعيد لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول

عقد طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، اجتماعًا موسعًا بمقر مكتبه بديوان عام المديرية، استعرض من خلاله الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية والشهادة الإعدادية.

وأكد الغرباوي خلال الاجتماع، الذي استهدف مديري العموم ومديري الإدارات التعليمية، أنه تم تجهيز جميع مدارس المحافظة بمختلف المراحل التعليمية بالتعليم العام والفني لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، مشددًا على ضرورة توفير كافة الأجواء الملائمة داخل اللجان.

وشدد طاهر الغرباوي على دورية عقد الاجتماعات مع كافة القيادات التعليمية المعنية لضمان انتظام سير الامتحانات بالصورة التي تليق بتعليم بورسعيد، موجها بتغليب مصلحة الطالب وعدم السماح بالغش، مع التنبيه على الطلاب بعدم اصطحاب الهاتف المحمول نهائيًا داخل اللجان.