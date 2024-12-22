 الإسكندرية.. طقس مائل للبرودة وفرص لسقوط أمطار خفيفة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الإسكندرية.. طقس مائل للبرودة وفرص لسقوط أمطار خفيفة

تصوير: هدى الساعاتي
تصوير: هدى الساعاتي
هدى الساعاتي
نشر في: الأحد 22 ديسمبر 2024 - 12:09 م | آخر تحديث: الأحد 22 ديسمبر 2024 - 12:09 م

يسود الإسكندرية اليوم الأحد، طقس مائل للبرودة، قد يصل إلى حد الصقيع، مصحوبًا بارتفاع في موج البحر إلى 3.5 متر وظهور غيوم وكثافة في الشبورة المائية.

وأشار تقرير صادر عن غرفة عمليات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على بعض المناطق في الساعات الأولى من اليوم، مع توقع تراجعها تدريجيًا مع تقدم ساعات النهار.

كما حذر التقرير من اضطراب في الملاحة البحرية بسبب الرياح الشديدة التي تصل سرعتها إلى 50 كيلومترًا في الساعة.

بدورها، أعلنت شركة الصرف الصحي عن حالة طوارئ مستمرة، مع نشر سياراتها وتمركزها في المناطق الأكثر عرضة لتجمع مياه الأمطار.

كما وجه اللواء محمود نافع رئيس الشركة، باستمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات، ومواصلة تفريغ بيارات محطات الرفع على مدار الساعة، ومتابعة مناسيب المصارف بشكل مستمر، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل في الشبكات.

من جهته، شدد أحمد خالد محافظ الإسكندرية، على رفع درجة الاستعداد في جميع أحياء المحافظة للتعامل مع النوة الحالية، مع مراعاة توقعات هيئة الأرصاد الجوية التي تشير إلى تعرض المحافظة لأمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على فترات متباعدة.


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