لارا ترامب تعلن انسحابها من الترشح لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية فلوريدا

أعلنت لارا ترامب، زوجة نجل الرئيس المنتخب دونالد ترامب، يوم السبت انسحابها من الترشح لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية فلوريدا الأمريكية، واضعة حدا للتكهنات حول احتمال أن تحل محل السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، الذي تم اختياره ليشغل منصب وزير الخارجية في الإدارة القادمة.

وكتبت لارا ترامب على منصة التواصل الاجتماعي "إكس":"بعد الكثير من التفكير والتأمل ، وبعد تلقي الكثير من الدعم والتشجيع، قررت سحب اسمي من النظر في الترشح لمجلس الشيوخ الأمريكي".

وعوضا عن ذلك، تعهدت بإصدار "إعلان مهم في يناير المقبل".

يأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من إعلان لارا ترامب استقالتها من منصب نائبة رئيس اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، وهي خطوة أثارت تساؤلات حول ما إذا كانت تسعى للحصول على مقعد في مجلس الشيوخ.

وفي حال تأكيد تعيين روبيو في منصبه الجديد، سيقوم حاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس باختيار بديل له، والذي سيخدم لمدة عامين حتى موعد الانتخابات النصفية التالية في عام 2026.

من المتوقع أن يتم تأكيد تعيين روبيو في منصبه الجديد بسرعة من قبل زملائه في مجلس الشيوخ. وصرح ديسانتيس أن سكان فلوريدا سيعرفون عضو الكونجرس الجديد عن ولايتهم بحلول بداية يناير المقبل.