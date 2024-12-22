بوتين: روسيا سترد على جميع التحديات بغض النظر عن أي تصعيد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن خصوم روسيا يمكنهم تصعيد الموقف ضدها، إذا أرادوا ذلك، مؤكدا أن روسيا سترد على جميع التحديات.

وأضاف بوتين، خلال مقابلة مع الإعلامي الروسي بافل زاروبين، اليوم الأحد: "إننا نرى ما يفعله خصومنا الحاليون، وهم يصعّدون الموقف، إذا كانوا يريدون ذلك فلندعهم يفعلونه، فلندعهم يصعّدون أكثر، سنرد دائمًا على أي تحد"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقال بوتين "عندما يسمع خصومنا الحاليون وشركاؤنا المحتملون ذلك، ويفهمونه ويدركونه، عندئذ سيفهمون أنه من الضروري البحث عن حلول توافقية".

وأضاف بوتين، ردا على سؤال عما إذا كان العالم مقبلا على حرب عالمية ثالثة، أنه "لا داعي لتخويف أحد، ومع ذلك فهناك مخاطر عديدة ومتزايدة".

وحذر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، في وقت سابق هذا الشهر، من أن تصرفات الولايات المتحدة في مجال الأمن الدولي يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة، إن لم تكن كارثية.