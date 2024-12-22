 الرياح القوية تعطل رحلات جوية وبحرية بالمملكة المتحدة خلال عطلة عيد الميلاد - بوابة الشروق
الأحد 22 ديسمبر 2024 7:48 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الرياح القوية تعطل رحلات جوية وبحرية بالمملكة المتحدة خلال عطلة عيد الميلاد


نشر في: الأحد 22 ديسمبر 2024 - 7:26 ص | آخر تحديث: الأحد 22 ديسمبر 2024 - 7:26 ص

أدى "مزيج كارثي" من الطقس السيء وملايين المسافرين في المملكة المتحدة إلى حدوث اضطرابات في بداية فترة عطلات "الكريسماس" عيد الميلاد، حيث تم إلغاء بعض الرحلات الجوية والعبارات بسبب الرياح القوية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية (ميت أوفيس) إن تحذيرات الطقس من المستوى باللون الأصفر المتعلقة بالرياح، التي دخلت حيز التنفيذ الساعة 7 صباحا يوم السبت، من المتوقع أن تستمر حتى الساعة 9 من مساء اليوم الأحد، بحسب وكالة أنباء بي إيه ميديا البريطانية.

وتستمر التحذيرات في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، وفي إنجلترا تشمل التحذيرات شمال شرق وشمال غرب وجنوب غرب  وغرب ميدلاندز، بالإضافة إلى يوركشاير وديربيشاير وهامشاير.

وأعلن مطار هيثرو عن إلغاء "عدد قليل من الرحلات" بسبب "الرياح القوية وتقييد الأجواء الجوية"، وقالت شركة الخطوط الجوية البريطانية إنه من المحتمل أن تستمر الاضطرابات طوال عطلة نهاية الأسبوع.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك