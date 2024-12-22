اندلاع النيران في مستودع للوقود بمقاطعة أوريول الروسية جراء هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية

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أعلن حاكم مقاطعة أوريول الروسية، أندريه كليتشكوف، عبر منصة تليجرام، اليوم الأحد، اندلاع النيران في مستودع للوقود بمقاطعة أوريول غربي روسيا جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية.

وقال كليتشكوف، صباح اليوم الأحد، "بفضل ردود الفعل السريعة، كان من الممكن لحسن الحظ منع المزيد من عواقب الهجوم، حيث تم تحديد موقع الحريق بسرعة وتم إخماده بالكامل الآن".

وأضاف كليتشكوف أنه لم تقع إصابات أو أضرار جسيمة.

وقال كليتشكوف إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت نحو 20 طائرة مسيرة استهدفت أساسا منشآت إمدادات الوقود والطاقة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي، دمرت 42 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية.

وقال البيان "الجيش الروسي يعلن تدمير 20 طائرة مسيرة فوق مقاطعة أوريول، و8 مسيرات فوق مقاطعة روستوف، و8 أخرى فوق مقاطعة بريانسك، و5 مسيرات أخرى فوق مقاطعة كورسك، وواحدة فوق مقاطعة كوبان خلال الليل"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس السبت، بإحباط هجوم أوكراني على مرافق البينة التحتية المدنية، في مدينة قازان "عاصمة جمهورية تتارستان"، بـ 6 طائرات مسيرة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، عبر قناتها على تليجرام، "في الـ21 ديسمبر قام نظام كييف في الفترة ما بين 7:40 و9:20 صباحًا بمهاجمة منشآت للبنية التحتية في مدينة قازان بالطائرات المسيرة".

وتابعت الوزارة "أسقطت الدفاعات الجوية الروسية بنجاح 3 مسيرات أوكرانية، كما تم تحييد 3 أخرى بمساعدة أنظمة الحرب الإلكترونية".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.