التعليم: لا يوجد تأخر في تسليم التابلت بالمدارس الجاهزة من الناحية التكنولوجية

قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إنّه لن تكون هناك امتحانات تجريبية للطلاب بالثانوية العامة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أنه يتم تدريب الطلاب على الامتحان واستخدام المنصة الإلكترونية مع إجراء تجربة للبنية الأساسية داخل المدرسة قبل الامتحانات.

وأكد أنه ليس هناك تغيير في مواعيد الامتحانات، وأن شكل الامتحانات سيكون كما كان في الأعوام السابقة.

وأوضح أن تسليم أجهزة التابلت يتم على مستوى المدارس الحكومية التي بها بنية تكنولوجية كاملة، مؤكدا أن الوزارة تتابع كافة التسليمات على مستوى الجمهورية، وأنه ليس هناك تأخر في التسليم بالمدارس التي جاهزة من الناحية التكنولوجية.

وأوضح أن هناك منصات تعليمية مجانية على مواقع الوزارة مجانية، لافتًا إلى منصة «مدرستنا» لمراجعة الدروس والتي تتضمن شرحًا متكاملًا للدروس وهي متاحة بشكل مستمر.

وتابع: «العام الدراسي الحالي مختلف عن الأعوام السابقة والتي كانت تشهد ضعفًا في حضور الطلاب، والكثافة في المدارس كانت عائقًا أمام المعلم لشرح المناهج بشكل متكامل، إلا أن العام الحالي يشهد انضباطًا تامًا لكافة جوانب العملية التعليمية، والالتزام بالكثافات وسد العجز بالمعلمين وليس هناك أي مدرسة ليس بها مدرسين مادة أساسية».