اتحاد الكرة يعقد اجتماعًا طارئًا لبحث مستقبل الكرة النسائية قبل كأس أفريقيا 2025

اتحاد الكرة يسابق الزمن لحسم ملف منتخبات النسائية بعد تحديد موعد كأس أفريقيا 2025

يعقد اتحاد الكرة الأربعاء المقبل اجتماعًا هاما الأربعاء المقبل وذلك لمناقشة ملف منتخبات الكرة النسائية.

ويأتي أجتماع اتحاد الكرة بعد الإعلان عن موعد بطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة النسائية "المغرب 2025"، التي ستقام فى الفترة من الأحد 23 نوفمبر وحتى الأحد 21 ديسمبر 2025.

ويرغب اتحاد الكرة في وضغ رؤية لتطوير الكرة النسائية، خاصة بعد الزخم الذي تشهده اللعبة في القارة الأفريقية.

ومن المقرر أن يتضمن الاجتماع مناقشة مواعيد المعسكرات المقبلة لمنتخبات السيدات، لضمان أفضل تحضير للبطولة، وكذلك مستقبل الأجهزة الفنية لمنتخبي السيدات (الأول والشابات)، بما يضمن تقديم مستويات تنافسية تعكس تطور الكرة النسائية.