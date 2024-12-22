 زعيم حركة طالبان يأمر بشن حملة صارمة على الاتجار بالبشر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زعيم حركة طالبان يأمر بشن حملة صارمة على الاتجار بالبشر

إسلام آباد - د ب أ
نشر في: الأحد 22 ديسمبر 2024 - 7:35 م | آخر تحديث: الأحد 22 ديسمبر 2024 - 7:35 م

أصدر الزعيم الأعلى لحركة طالبان الأفغانية هيبة الله أخوند زاده مرسوما يوجه المؤسسات الحكومية لمكافحة الاتجار بالبشر في أفغانستان.

وفي بيان صدر اليوم الأحد، قال نائب المتحدث باسم حكومة طالبان حمد الله فيرتات إن المرسوم يوجه وزارة الداخلية بتحديد هوية المتاجرين بالبشر واعتقالهم ومحاكمتهم في المحاكم العسكرية في جميع أنحاء البلاد.

وينص المرسوم على أحكام بالسجن تتراوح بين عام وثلاثة أعوام للمهربين الذين يساعدون ويستغلون الأفغان اليائسين لمغادرة البلاد، وغالبًا ما يستخدمون طرقًا خطيرة.

وتتواجد جالية كبيرة من الأفغان في الخارج، حيث يقدر عدد اللاجئين الأفغان الذين يعيشون في الخارج بنحو 7ر5 مليون لاجئ، وعلى نحو خاص في البلدان المجاورة.

وقد أجبرت عقود من الحرب وأعمال القتال وعدم الاستقرار ملايين الأفغان على الفرار من ديارهم.

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