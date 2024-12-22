ساسة ألمان بارزون يحذرون من التسرع في استخلاص النتائج من هجوم ماجدبورج

في أعقاب هجوم الدهس القاتل الذي وقع في مدينة ماجدبورج شرقي ألمانيا، حذر ساسة بارزون من التسرع في استخلاص النتائج وانتهاج السياسات الرمزية.

وفي تصريحات لمجلة "دير شبيجل": الألمانية، قال الأمين العام للحزب الديمقراطي الحر، ماركو بوشمان، اليوم الأحد :"مهمتنا هي الوقوف إلى جانب الضحايا وأسرهم. سيكون من السيئ أن ندخل في سباق للمزايدة عبر إجراءات رمزية، فهذا لن يتماشى مع الوضع المزري".

يذكر أن بوشمان كان يشغل منصب وزير العدل في الائتلاف الثلاثي المعروف باسم "إشارة المرور" برئاسة المستشار أولاف شولتس، وذلك قبل انهيار هذا الائتلاف بعد خروج الحزب الديمقراطي الحر من الحكومة.

وفي ذات السياق، دعا الأمين العام لحزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي، ماتياس ميرش، إلى التحلي بالهدوء والتعقل، حيث قال لنفس المجلة إن " استغلال الحدث أو التسرع في استخلاص النتائج لن يعود بالنفع على أحد، بل إنه سيؤدي فقط إلى تقسيم مجتمعنا. بدلاً من ذلك، يجب علينا، بعد تقييم الوضع، استخلاص الدروس الضرورية – سواء لتعزيز البنية الأمنية أو لتحقيق التماسك المجتمعي."

وبدوره، قال وزير الاقتصاد الألماني ومرشح حزب الخضر لمنصب المستشار، روبرت هابيك، مواطني بلاده، في رسالة عبر الفيديو، مخاطبا مواطني بلاده:" لا تدعوا الكراهية تصيبكم".

وكانت جماعات يمينية دعت بعد وقت قصير من وقوع الهجوم إلى تنظيم مظاهرات.

كان طبيب سعودي معروف بعدواته للإسلام داهم بسيارته تجمعا في سوق عيد الميلاد في ماجدبورج مساء أول أمس الجمعة، ما أسفر عن قتل خمسة أشخاص وإصابة أكثر من 200 شخص. ويقبع المشتبه به حاليًا قيد الحبس الاحتياطي.