 «الشروق» تحصل على ترتيب مواجهات مصر في تصفيات كأس العالم - بوابة الشروق
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«الشروق» تحصل على ترتيب مواجهات مصر في تصفيات كأس العالم

حسين شعبان
نشر فى : الخميس 23 يناير 2020 - 9:40 م | آخر تحديث : الخميس 23 يناير 2020 - 9:40 م

حصلت «الشروق» على ترتيب مباريات المنتخب الوطني في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكانت مصر قد وقعت في المجموعة السادسة خلال المرحلة الأولى من التصفيات مع منتخبات الجابون، أنجولا وليبيا.

وجاء ترتيب مباريات مصر على النحو التالي:

الجولة الأولى: مصر × الجابون.. في الفترة من 5 إلى 13 أكتوبر 2020.

الجولة الثانية: أنجولا × مصر.. في الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر 2020.

الجولة الثالثة: مصر × ليبيا.. في الفترة من 22 إلى 30 مارس 2021.

الجولة الرابعة: ليبيا × مصر.. في الفترة من 30 إلى 30 مارس 2021.

الجولة الخامسة: الجابون × مصر.. في الفترة من 30 أغسطس وحتى 7 سبتمبر 2021.

الجولة السادسة: مصر × أنجولا .. في الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر 2021.

جدير بالذكر أن أول كل مجموعة سيتأهل إلى المرحلة الثانية من التصفيات حيث تقام قرعة أخرى ينتج عنها 5 مواجهات مباشرة، ليتأهل خمسة ممثلين عن القارة الإفريقية في المونديال المقبل.


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