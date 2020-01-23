كشف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، عن أسباب إلغاء المحافظة الاحتفالات بالعيد القومي بعد حادثة غرق بعض الصيادين في معركة شدوان.



وقال «حنفي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «أحلام مواطن»، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبد الرحيم، المذاع على فضائية «المحور»، إنه لا يجوز إقامة أفراح واحتفالات في المحافظة وهناك حالة حزن بسبب فقدان الصيادين، معقبًا: «إحنا اتربينا على الأصول.. وعايزين نرجعها لبلدنا الجميلة.. لما يكون في حالة حزن بنستأذن منه لو في فرح».



وأوضح أنه لم يقم احتفالات في المحافظة واكتفى بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، متابعًا: «حادثة غرق بعض الصيادين في معركة شدوان لكن أحفادهم على قيد الحياة، هل يليق إقامة احتفالات وهذا الوضع قائم؟ أنا قلت الاحتفال يقتصر على الشكل الرسمي».



وعن المشاكل التي تعاني منها محافظة البحر الأحمر، أشار إلى أن المواطنين يعانون من مشاكل في الصرف الصحي، حتى بالرغم من إقامة مشروع محطة تحلية لمياه البحر بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن محطات الصرف الصحي الموجودة لا تستطيع استيعاب تشغيل المحطة بكامل طاقتها، وعزم المحافظة على حل هذه المشكلة بالتعاون مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.



ووعد محافظ البحر الأحمر المواطنين، بحل مشكلة الصرف الصحي بالكامل في مدينة الغردقة في منتصف مايو المقبل، ثم سفاجا، ثم القصير، ثم مرسى علم تباعًا.



https://youtu.be/hJcsMEZAKSs