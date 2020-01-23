162 منشآه طبية تعرضت للتدمير أو الإغلاق بسبب الصراع في أفغانستان خلال 2019

قال مسؤول بوزارة الصحة الأفغانية، اليوم الخميس، إن ما لايقل عن 162 منشأة طبية من بين 3500 منشأة تعرضت للتدمير أو الإغلاق عام 2019 في أفغانستان بسبب الصراع في البلاد.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة نظيم الدين جليل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)، أن عمليات التدمير والإغلاق للمنشآت، في جميع أنحاء البلاد أضرت بنحو أكثر من مليون مواطن.

وفي ظل تردي الخدمات الصحية في أفغانستان، ينفق الآلاف من الأفغان الملايين سنويا في باكستان والهند وإيران لتلقى العلاج.

وقال صهراب قديري المسؤول بإقليم ننكرهار، إن ما لا يقل عن 30 من المراكز الصحية اضطرت لإغلاق أبوابها في 5 مناطق بالإقليم الواقع شرق البلاد بسبب عدم وجود موارد وأدوية كافية.

واتهم قديري الحكومة بالإخفاق في اتخاذ أي إجراء.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت عام 2018 إن هناك 3135 منشأة طبية تعمل في أفغانستان.