سهم «إسبيريون» الأمريكية للأدوية يسجل أكبر تراجع له منذ 7 أسابيع

تراجع سهم شركة الأدوية الأمريكية "إسبيريون ثيرابيوتيكس" خلال تعاملات اليوم الخميس بنسبة 4ر6% وهو أكبر تراجع للسهم منذ سبعة أسابيع، في حين بلغ حجم تداول السهم ثلاثة أمثال متوسط حجم التعاملات اليومية عليه.



وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى تراجع سعر السهم إلى 85ر50 دولار وهو أقل مستوى له منذ ختام تعاملات يوم 13 ديسمبر الماضي. وبلغ حجم تداول السهم اليوم 143493 سهم وهو ثلاثة أمثال متوسط حجم التداول اليومي في مثل هذا التوقيت من اليوم خلال العشرين يوما الماضية، والذي بلغ 41907 أسهم.



يأتي ذلك فيما تراجع مؤشر روسيل 3000 فارما لأسهم شركات الأدوية المسجلة بالبورصة الأمريكية بنسبة 6ر0% اليوم في حين تراجع مؤشر روسيل 3000 بنسبة 3ر0% فقط.