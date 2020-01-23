 «مايك بنس» يدعو قادة العالم إلى توحيد صفوفهم في وجه إيران - بوابة الشروق
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«مايك بنس» يدعو قادة العالم إلى توحيد صفوفهم في وجه إيران

نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس
نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس
(د ب أ)
نشر فى : الخميس 23 يناير 2020 - 8:07 م | آخر تحديث : الخميس 23 يناير 2020 - 8:07 م

دعا نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، اليوم الخميس، نحو 50 من قادة العالم المجتمعين في القدس، إلى التأكد من "عدم تكرر المحرقة النازية (الهولوكوست) مجددا"، ودعاهم إلى توحيد صفوفهم ضد إيران.

وقال: "نتذكر اليوم ما يحدث عندما يصرخ العاجزون طلبا للمساعدة، بينما لا يجيب الأقوياء"، مضيفا أنه "يجب أن نكون مستعدين لمواجهة الموجة الخسيسة المعادية للسامية، والتي تعمل على إشعال الكراهية والعنف في أنحاء العالم".

وأوضح: "يجب علينا بنفس هذه الروح أن نقف بقوة في وجه... الحكومة الوحيدة في العالم التي تنكر وجود الهولوكوست، باعتبارها مسألة سياسة دولة، وتهدد بمحو إسرائيل من على الخريطة".

وأكد أن "العالم عليه أن يقف بقوة ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية."


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