محافظ الغربية يفتتح مدرسة الدكتور محمد خليفة للتعليم الأساسي بالمحلة

افتتح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الخميس، مدرسة الدكتور محمد خليفة للتعليم الأساسي بعزبة السادات التابعة للوحدة المحلية بسامول مركز المحلة الكبرى، والتي تضم 11 فصلا للتعليم الأساسي ومقامة على مساحة 2017م2 بإجمالي تكلفة 7 ملايين و670 ألف جنيه.

جاء ذلك، خلال جولته بمركز ومدينة المحلة الكبرى، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات بحضور أعضاء مجلس النواب عن مركز ومدينة المحلة ورئيس مركز ومدينة المحلة ووكيل وزارة التربية والتعليم ومدير هيئة الأبنية التعليمية بالغربية.

وعقب الافتتاح تفقد محافظ الغربية فصول المدرسة وفصل ذوي القدرات الخاصة، مقدما الشكر للمتبرعين بأرض المدرسة، وموجها وكيل وزارة التربية والتعليم بالاهتمام بالأنشطة الطلابية بالمدرسة وترسيخ مبادئ وقيم الولاء للوطن.

وعقب الإفتتاح؛ تفقد محافظ الغربية مركز الغسيل الكلوي بسامول للوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وتفقد وحدات الغسيل الكلوى ووحدة معالجة المياه وقسم الأشعة، مكلفا وكيل وزارة الصحة بتوفير دكتور تخدير للمركز حتى يستكمل تقديم كافة الخدمات الطبية التي يستهدفها المركز، مشيرا إلى أن قطاعي التعليم والصحة لهم أولوية كبيرة في العمل خلال هذه المرحلة.