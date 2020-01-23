استمرار البحث عن 9 مفقودين بعد غرق قارب في إندونيسيا

أفادت تقارير إعلامية في إندونيسيا، اليوم الخميس، باستمرار البحث عن 9 مفقودين بعد غرق قارب يحمل 20 عاملا قبل يومين بينما كان في طريقه إلى ماليزيا، مشيرة إلى أن رجال الإغاثة تمكنوا حتى الآن من إنقاذ 10 أشخاص.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، عن المتحدث باسم فرق الإنقاذ في مدينة (بيكانبارو) كوكوه ويدودو، قوله إن المياه بدأت في الدخول إلى القارب وغرق بعد نحو ساعة من مغادرته جزيرة (روبات) في منطقة (بنجكاليس)، مضيفا أن الناجين العشر معظمهم من إقليم شمال سومطرة، وتم إنقاذهم باستخدام سترات النجاة.

بدوره، قال قائد شرطة (بنجكاليس) سيجيت أديوريانتو إنه تم انتشال جثة أحد الركاب.

وكان رجال الإنقاذ ومن بينهم عناصر تابعة للبحرية الإندونيسية وشرطة المياه المحلية يستخدمون قوارب قابلة للنفخ للبحث في المنطقة التي غرق فيها القارب.

يشار إلى أن القوارب والعبارات من وسائل النقل الشائعة في إندونيسيا التي تضم أكثر من 17 ألف جزيرة، وغالبا ما تقع الحوادث بسبب الاكتظاظ وعدم اتباع معايير السلامة.