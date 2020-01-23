السيسي يصل إلى مقر الاحتفال بعيد الشرطة الـ68

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الخميس، إلى مقر الاحتفال بعيد لشرطة الـ68.

وكان في استقبال الرئيس لدى وصوله، رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وشيخ الأزهر أحمد الطيب والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وتستضيف أكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، الاحتفال بالعيد الـ68 للشرطة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من المسؤولين والشخصيات العامة.