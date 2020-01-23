ميركل: لا أود رؤية قطبية ثنائية في العالم بين أمريكا والصين

صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الخميس بأنه يتعين على أوروبا التوصل لتوازن بين التقارب مع الولايات المتحدة، والعلاقات الاقتصادية مع الصين.

وقالت ميركل اليوم أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "لا أود رؤية قطبية ثنائية بالعالم. أقولها بشكل واضح تماما"، لافتة إلى أن النظام المجتمعي للولايات المتحدة أقرب إلى أوروبا.

ولهذا السبب، أكدت المستشارة أنه يتعين على أوروبا التوصل لـ "طريق ذكي" بين الشراكة مع الولايات المتحدة في القيم الأساسية وبين تحقيق منافسة اقتصادية يمكن فيها اتخاذ قرارا بشكل مختلف.

وقالت المستشارة أيضا إنه يتعين على الأوروبيين أن يحددوا بشكل ذكي تماما الطريقة التي "نتعامل بها حاليا مع معروضات صينية في عصر الرقمنة".

يشار إلى أن ألمانيا منشغلة حاليا في إطار تطوير شبكة الجيل الخامس "جي5" بطبيعة الدور المفترض أن تقوم به الصين في هذا الصدد. ويثار نقاش منذ أشهر بشأن ما إذا ما كان يجب استبعاد شركة هواوي الصينية من تطوير شبكة الجيل الخامس في البلاد.

وكانت ميركل عارضت وضع قاعدة خاصة لشركة "هواوي" وحدها.

ويتخوف منتقدون من احتمال أن تتيح هواوي للاستخبارات الصينية أنشطة التجسس أو الأنشطة التخريبية، عن طريق تقنيتها الخاصة.

وقالت ميركل اليوم في دافوس: "لا اعتقد أنني سأجعل نفسي أشعر بأمان تام عندما اوقف تشغيل موردين للخدمة تماما ولا أعلم بعد ذلك كيفية تطورهم ".