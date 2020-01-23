إحالة 22 عاملا بالوحدة الصحية بقرية ميت عساس بسمنود للتحقيق

أحال اللواء علاء الدين يوسف رئيس مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، 22 من العاملين بالوحدة الصحية بقرية ميت عساس التابعة للمركز، إلى التحقيق بالشئون القانونية بالصحة، بسبب ترك العمل خلال مواعيد الدوام الرسمية وعدم الانضباط الوظيفي.



جاء ذلك على خلفية زيارة مفاجئة لرئيس مدينة سمنود، لقرية ميت عساس، اليوم الخميس، لمتابعة سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين بالمنشأت والمرافق الخدمية بالقرية، والوقوف على المشكلات والسلبيات للتغلب عليها.



وتفقد رئيس المدينة، الوحدة الصحية للقرية، ورصد عدم تواجد 22 من قوة العاملين بالوحدة، من بينهم 19 طبيبا، مع كثرة أعداد المواطنين والمرضى المترددين على الوحدة، فأصدر قراره المتقدم.