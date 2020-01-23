 مصيلحي: عمار حمدي حلم وانتهى.. ولا نحتاج إلى صالح جمعة - بوابة الشروق
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مصيلحي: عمار حمدي حلم وانتهى.. ولا نحتاج إلى صالح جمعة

إبراهيم سعيد
نشر فى : الخميس 23 يناير 2020 - 2:01 ص | آخر تحديث : الخميس 23 يناير 2020 - 2:01 ص

كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن موقفه من التفاوض مع صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي، بعدما أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء، عن رفضه لاستمرار اللاعب، خلال الفترة المقبلة.

وقال مصيلحي في  تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون سبورت": "لم نتفاوض مع الأهلي بشأن صالح جمعة، هو لاعب جيد جدًا وعلى مستوى عالي جدًا ولكن الاتحاد يحتاج إلى لاعب بمواصفات معينة".

وأوضح: "عمار حمدي لاعب الأهلي، حلم وانتهى وكان هناك مكالمة مع محمود الخطيب رئيس الأحمر وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأمس، وفايلر مصمم على استمراره في الفريق".

يذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 25 نقطة.


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