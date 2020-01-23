«جهاز الشروق»: حل 4747 شكوى لسكان المدينة خلال 2019

استقبل جهاز تنمية مدينة الشروق 4747 شكوى واستفسارا متنوعين بين مجالات التنمية والبيئة والزراعة والطرق ومياه الشرب والصرف الصحي والإنارة خلال عام 2019، وفق المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس الجهاز، مؤكدا التعامل معها جميعا.



وأشار عبد الرؤوف، في بيان صحفي اليوم الخميس، إلى إتاحة إمكانية إرسال شكاوى مدعمة بالصور الفوتوغرافية عن طريق تطبيق واتس آب على رقم "01021182874" تيسيرا على المواطنين، مضيفًا: "وهو ما ساهم في سهولة الوصول لمكان الشكوى".



ودعا رئيس جهاز تنمية الشروق، السكان للإعلان عن طريق الأرقام الموضحة في حالة وجود أي شكاوى أو وجود تقصير.



وأوضح المهندس عبدالرؤوف الغيطي أنه ورد لجهاز المدينة 575 شكوى واستفسارا في مجال التنمية والبيئة تنوعت بين منظومة النظافة العامة وتغير الأنشطة للوحدات من سكني لإداري، حيث تم التعامل مع الشكاوى الواردة بكل جدية لإنهائها على الوجه الأمثل.



وأشار رئيس الجهاز إلى ورود 2752 شكوى واستفسارا في قطاعي المياه والصرف، تنوعت بين انقطاع المياه أو تسربها من شبكات المرافق أو تأمين مطابق الصرف بالأغطية، وعلى الفور تعامل فريق متخصص مع هذه البلاغات لإنهائها بالسرعة المطلوبة.



وأضاف: "كما استقبل الجهاز 431 شكوى تمثلت في وجود محابس مياه ري مفتوحة داخل المسطحات الخضراء، وكذا عمل الصيانات اللازمة للمزروعات".



ونوَّه بتلقي 195 شكوى خاصة بالطرق، تضمنت مقترحات وعرض لمشكلات متعلقة بأعمال التطوير الجارية بالطرق بالمدينة لأخذها في الاعتبار، و794 شكوى واستفسارا بشأن وجود أعمدة غير مضاءة وتحتاج لتأمين، مضيفًا: "وتمت الاستجابة الفورية والانتقال إلى مكان الشكاوى وتوفير المستلزمات المطلوبة وتركيبها في الحال".