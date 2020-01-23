 السعودية تتسلم 3 زوارق اعتراضية من فرنسا هي الأسرع في العالم - بوابة الشروق
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السعودية تتسلم 3 زوارق اعتراضية من فرنسا هي الأسرع في العالم

(د ب أ)
نشر فى : الخميس 23 يناير 2020 - 9:48 م | آخر تحديث : الخميس 23 يناير 2020 - 9:48 م

أعلن مصدر رسمي سعودي اليوم الخميس وصول ثلاثة زوارق اعتراضية فرنسية سريعة نوع (اتش اس 132 ) مشيرا إلى أن هذه الزوارق أحدث زوارق اعتراضية في العالم .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن الزوارق الثلاثة تمثل الدفعة الأولى من مشروع الزوارق الاعتراضية السريعة الفرنسية في إطار التعاون المشترك بين المملكة وفرنسا في مجال التصنيع والتعاون العسكري.

واشتملت الاتفاقية الموقعة مع شركة "سي إم إن" الفرنسية تصنيع وتوريد عدد من الزوارق السريعة يصنع جزء منها في فرنسا والجزء الآخر في المملكة ضمن برنامج لنقل التقنية.

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