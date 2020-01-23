تعرف على فوائد الفول السوداني المسلوق وطريقة إعداده

يعد الفول السوداني مصدرًا جيدًا للحصول على الفيتامين والمعادن والطاقة، ولذلك يفضل تناوله في جميع الأعمار لأنه يحمي الجسم من الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة مثل سرطان المعدة وأمراض القلب والإعصاب والزهايمر والسكتة الدماغية؛ لاحتوائه على مضادات أكسدة- حسبما ذكر موقع "healthline".

ويبتعد البعض عن تناول الفول السوداني لأنه صلب نوعًا ما، ويمكن التغلب على ذلك بواسطه السلق الذي يجعله لذيذا وسهل الأكل.

ووفقًا لموقع "how to boil"، فإن طريقة غلي الفول السوادني بسيطة ولا تحتاج إلا لتحضير ماء وملح، واتباع الخطوات التالية:

- تنظيف الفول السوداني جيدًا بالماء للتخلص من أي أتربة داخله.

- وضع الفول في الوعاء ثم تغطيته بمقدار من الماء وكمية الملح المرغوب فيها وتركه يغلي على النار لمدة ساعة أو على حسب درجة النار.

- بمجرد أن يصبح الفول طريًا ومشبعًا بالماء الملح يتم تقديمه ساخنًا في أطباق وتناوله بين الوجبات الرئيسية كنوع من التغذية.

* نصائح عند غلي الفول السوداني:

- يجب عدم إضافة نسبة كبيرة من الملح لأن الفول السوداني يكون مشبعًا بالملح أحيانًا، ولذلك يجب تذوقه قبل الغليان، لأنه إذا كان مالح أكثر من اللازم سيكون ضارًا للجسم.

- قد تستمر مدة غلي الفول لساعات على حسب درجة صلابته عند الشراء، ولكن يجب الحذر من انتهاء الماء في الوعاء خلال الغليان، لأن هذا سيتسبب في احتراق السوداني.

- للحصول على نكهة أفضل يجب نقع السوادني في الماء المالح لمدة نصف ساعة قبل وضعه على النار.

- يمكن وضع التوابل المفضلة على السوداني بعد السلق لتغيير مذاقه إلى نكهات مختلفة.