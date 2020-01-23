سياسي بهونج كونج يرفع دعوى قضائية ضد شرطي أطلق الرصاص على شاب أثناء احتجاجات

رفع السياسي تيد هوي، دعوى قضائية في هونج كونج ضد رجل شرطة أطلق الرصاص الحي على طالب، أثناء احتجاجات جرت في نوفمبر، بحسب ما ذكره "راديو وتليفزيون هونج كونج" اليوم الخميس.

واتهم السياسي المنتمي للحزب الديمقراطي، رجل الشرطة "كوان كا-وينج"، بالشروع في القتل أو إطلاق النار بنية إلحاق ضرر جسدي جسيم، بحسب التقرير.

ويصل الحد الاقصى لعقوبة الجريمتين، إلى السجن المؤبد.

ومن ناحية أخرى تم إلقاء القبض على "تشاو باك-كوان"، البالغ من العمر 21 عاما، والذي تم إطلاق النار عليه أثناء الإضراب الذي جرى على مستوى المدينة، في 11 من نوفمبر، بتهمة التجمهر بصورة غير قانونية.

وقال هوي إن الطالب قد تعرض لرش رذاذ الفلفل عليه من مسافة قريبة، عندما اقترب من شرطة مكافحة الشغب أثناء الاحتجاجات التي جرت في أول أيام العام، في الأول من يناير الجاري.

وأوضح السياسي أنه لا يستهدف بدعواه القضائية القوة الشرطية كلها، ولكنه فقط يريد أن يتأكد من عدم إفلات أفراد الشرطة الذين ارتكبوا جرائم من العقاب.