الرئيس الألماني: نكافح معاداة السامية ونحمي الحياة اليهودية

أقر الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير اليوم الخميس بالذنب الذي اقترفته بلاده في المحرقة النازية (الهولوكوست).



جاء ذلك خلال فعالية لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست بالنصب التذكاري "ياد فاشيم" في القدس.



وتعهد شتاينماير اليوم الخميس بحماية الحياة اليهودية، وأكد في منتدى الهولوكوست العالمي بالقدس أمام رؤساء دول وحكومات من نحو 50 دولة، أن المسؤولية الألمانية لا تنتهي.



وأكد الرئيس الألماني أنه يتعين على بلاده أن تفي بمسؤوليتها التاريخية.



وكان شتاينماير وصل أمس الأربعاء إلى إسرائيل للمشاركة في مراسم دولية لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست، ليكون بذلك أول رئيس ألماني يتحدث عند "ياد فاشيم".



وأضاف الرئيس: "إننا نكافح معاداة السامية! إننا نتحدى سم القومية! إننا نحمي الحياة اليهودية! إننا نقف إلى جانب إسرائيل. هذا التعهد أجدده هنا في ياد فاشيم أمام أعين العالم".



وتأتي هذه الفعالية بمناسبة مرور 75 عاما على تحرير معسكر الاعتقالات والإبادة النازي "أوشفيتس" يوم 27 يناير عام 1945 على يد قوات الاتحاد السوفيتي السابق.