زعيم حزب المعارضة المحظور في كمبوديا ينفى التآمر ضد الحكومة

نفى كيم سوخا زعيم حزب المعارضة المحظور في كمبوديا، اليوم الخميس، اتهامه بالتآمر مع الحكومة الأمريكية، وذلك خلال اليوم الرابع من جلسات محاكمته لاتهامه بالخيانة.

وقال سوخا، رئيس حزب الإنقاذ الوطني المنحل، في المحكمة، إن الحكومة الأمريكية لم تصدر له تعليمات بالتنظيم للقيام بثورة أو اتباع الاستراتيجية اليوغسلافية في الاحتجاج مثل التي أطاحت بسلوبودان ميلوسوفيتش عام 2000.

وكان سوخا قال في مقطع فيديو خلال إدلائه بخطاب في استراليا عام 2013، وهو ما قدمته الحكومة كدليل أساسي على سعيه لتنظيم ثورة ملونة بدعم أمريكي، إنه تلقى نصيحة سياسية من أمريكا.

وأضاف سوخا في محكمة بنوم بنه اليوم الخميس، "ما الذي تعلمته أثناء تلك الزيارات ( للولايات المتحدة.... تعلمت شيئا عن الديمقراطية وليس عن الثورة، وليس عن بدء حرب أو استراتيجية عسكرية".

وأوضح أن أنصاره طالبوه باتباع النموذج اليوغسلافي، وهو ما رفضه. وقال إنه يلتزم بالعملية الديمقراطية غير العنيفة.

ويواجه سوخا عقوبة السجن لمدة 30 عاما في حال إدانته. وكانت المحكمة العليا في كمبوديا قضت بحل حزب الإنقاذ في نوفمبر 2017، عقب أن حقق مكاسب ملحوظة في الانتخابات التي أجريت في نفس العام.