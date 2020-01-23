وزير الخارجية الجزائري: دول جوار ليبيا ترفض التدخل الخارجي في شؤونها

أعرب وزير الخارجية الجزائري صبري بقادوم، عن أمله في انتهاء الأزمة الليبية، بأقرب وقت ممكن.

وقال في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن الاجتماع الذي تم عقده اليوم في الجزائر لدول الجوار الليبي، طالب بضرورة تطبيق قرار حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، مشددًا على أهمية دور الأمم المتحدة لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على رفض أي تدخل خارجي في الشؤون الليبية، مشيرًا إلى أن هذه التدخلات هي التي عقدت الأزمة في ليبيا.

وجدد حرص الجزائر على لم شمل الأطراف الليبية، التي ترفض العنف، مضيفًا أن حسن النية متوفر عند جميع الليبين؛ لتحقيق ذلك.

واستضافت الجزائر، اليوم الخميس، الاجتماع الوزاري الثالث عشر لآلية دور جوار ليبيا، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية.