لجنة تحكيم بالحزب الاشتراكي في ألمانيا: إقصاء «زاراتسين» من الحزب كان قانونيا

أفادت لجنة تحكيم تابعة لولاية برلين بعد نظرها عملية طعن في إقصاء، تيلو زاراتسين، الخبير الاقتصادي السابق ومؤلف الكتب التي تحظى بأعلى نسبة مبيعات، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا أن إقصاء زاراتسين كان سليما من وجهة النظر القانونية.

ووفقا لمعلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، قررت اللجنة اليوم الخميس أن إجراءات الحزب كانت سليمة.

وأعلن محامو زاراتسين أنهم سيطعنون على هذا القرار وسيتوجهون للجنة التحكيم الاتحادية بالحزب.

وأقصى الحزب زاراتسين من صفوفه نظرا لعبارات اعتبرت شديدة العنصرية، في كتاباته وتصريحاته.