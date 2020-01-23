من أكثر الأشياء التى تحسن من الحالة النفسية للإنسان، ولها تأثير إيجابي على سعادته وأداءه في الحياة ومشاركته فى المجتمع، هي العمل ولكن ليس أى وظيفة؛ بل الوظيفة التى يحبها، ومع ذلك فإن الواقع بالنسبة لكثير من الناس قد لا يسمح بهذا، فكونك فى وظيفة ما- أياً كانت- هو أمر جيد والبقاء فيها هو شئ منطقي ولو حتى لفترة قصيرة.

وحتى لا تفقد مصدر دخلك التى تحدث فرقاً لعائلتك المسؤولين منك، فأنت تحاول بقدر الإمكان أن تتمسك بمزايا هذه الوظيفة، فالبطالة فى هذا الوقت غبر مرحب بها على الإطلاق، وهذه بعض الأسباب التى قد تجعلك تعمل في وظيفة لا تحبها ولا ترى مستقبلك فيها.

وطبقاً لموقع (womenshealth) فبغض النظر عن مشاعرك تجاه عملك فهناك بعض الخطوات التى يمكنك اتخاذها والتي ستتيح لك النجاح، ومن أهم هذه الخطوات:

1- تذكر لماذا أنت فى هذه الوظيفة؟

عندما تصبح الأمور صعبة ولا تطاق ذكر نفسك بفوائد البقاء، فسوف يساعدك ذلك بعض الشيء في الحفاظ على وجهة نظرك، وعليك أيضاً أن تعرف ما أهمية وفائدة وظيفتك لك وللأشخاص المسؤولين منك، وتذكر أن الفرصة للتغير وللتقدم ستأتي عندما يحين الوقت لها.

2- اغتنم هذه الفرصة لمعرفة المزيد عن نفسك

إن الجلوس في مكان لا تستمتع به يمكن أن يوفر فرصة رائعة للبحث عما تريده، عليك أن تراقب جوانب الوظيفة التي تستنزف الطاقة، وكذلك أيضًا الجوانب التي تستمتع بها في الواقع، ففي حين أنه قد يكون من الصعب العثور على الإيجابيات في هذا الموقف الصعب، عليك أن تكون منضبطًا في البحث عن الأشياء التي يمكن أن تكون ممتنًا لها.

3- اضبط أسلوبك خلال العمل

كونك غير راضٍ عن عملك ليس مبررًا لأن تصبح جافاً في التعامل مع الآخرين، وأن تعكر سعادتهم فقد يكونون مستمتعين بهذا العمل، كما أنه ليس مبرراً لعدم القيام بعملك على أكمل وجه، بل يجب أن تركز على الحفاظ مستوى محترف قوي فى العمل فقد يخدمك هذا فى المستقبل.

4- اعرف "لماذا أنت غير سعيد؟"

هل تشعر بالإرهاق والضعف والملل والإحباط مع زملائك؟، تجنب الخطأ الشائع للغاية المتمثل في كونك بائس في عملك دون فهم السبب، فهناك القليل الذي يمكنك القيام به لتحسين واقعك إذا لم تعرف بعد ما الذي يجعل الحياة في العمل تحديداً تشكل تحديًا.

5- لا تفترض أنه لا يمكن فعل شيء

من مصلحة الجميع أن تكون سعيدًا بالعمل، فبهذا يكون زملاؤك ومديرك أفضل حالًا عندما تكون سعيدًا بوجودك فى المكان وترغب في أداء عملك، كن صريحًا واطلب دعمهم للوصول إلى موقع أكثر سعادة.

6- تحديد الأهداف

حتى الهدف الصغير يمكن أن يساعدك في الحفاظ على تركيزك والشعور ببعض الإنجاز، فالشعور بالنجاح سيؤثر بلا شك على قوة إرادتك وقدرتك على الاستمرار، وتعد المهارات الجديدة التي تتعلمها، والخبرة المكتسبة، والتحسينات في جودة عملك، أمثلة على الأهداف التي يمكنك تحديدها لوصول إليها.

7- تواصل مع زملائك الذين تحبهم

لا بد أن يكون هناك أشخاص في مكان عملك تتعامل معهم، ابحث عن هؤلاء الأشخاص وابحث عن طرق لقضاء بعض الوقت معهم خارج العمل، فحتى الخروج من المكتب لتناول طعام الغداء معًا قد يساعدك على الاستمتاع.

8- تعلم إدارة نشاطك اليومي

الأكل والنوم بشكل جيد مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام سيكون له تأثير كبير على عمق الحيوية التي تشعر بها، ليست هناك حاجة للكفاح للقيام بهذه الأشياء بل الانتظام هو الأهم.

ففي نهاية اليوم، الشخص الوحيد الذي يمكنه أن يجعلك سعيدًا ومستمتعاً في العمل، حتى وإن كنت لا تحب الوظيفة هو أنت، فعليك اختيار تحمل مسؤولية قرارك بالبقاء والاستفادة القصوى من ما لديك، وكن ممتنًا للدخل وفرص التعلم والعلاقات التي تتوفر لديك.