تقرير: مشاورات أممية لإرسال «راقبين غير مسلحين» إلى ليبيا

أفاد تقرير إخباري اليوم الخميس بأن الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن أجرت، أمس، مشاورات بشأن إرسال "مراقبين غير مسلحين" للإشراف على وقف النار المنشود في ليبيا، وفقا لما جرى التوصل إليه في "مؤتمر برلين" الذي عُقد مؤخرا.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن دبلوماسيين غربيين القول إن المشاورات الجارية في غرف مغلقة تركز على إنشاء فريق مراقبين على غرار بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة بين الأطراف اليمنية.

ورجح أحدهم أن تحتاج بعثة الأمم المتحدة في ليبيا (أنسميل) إلى تفويض جديد من مجلس الأمن لتوسيع نشاطها ومراقبة وقف النار بعد التوقيع عليه.

ووفقا للصحيفة فإن بعثة (أنسميل) في ليبيا "ترسل تقارير عن الأوضاع في البلاد، وعن مدى التزام الأطراف بوقف الأعمال القتالية"، بين قوات "حكومة الوفاق الوطني"، بقيادة فايز السراج، وقوات ما يسمى بـ"الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.

وتستضيف الجزائر اليوم، اجتماعا لوزراء خارجية دول الجوار الليبي، بمشاركة كل من تونس ومصر والسودان وتشاد والنيجر.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قال إن مشكلة ليبيا تكمن في "الحرب بالوكالة وبسط النفوذ". وأضاف :"نحن الجزائريون ندرك جيدا حجم معاناة الشعب الليبي، وبدلا من أن توجه الأموال لشراء الأسلحة، نتمنى أن تُصرف في تنمية هذا البلد".