إعلان وفاة اثنين من المفقودين في جزيرة «وايت آيلاند» بنيوزيلندا بصورة رسمية

ذكرت الشرطة -اليوم الخميس- أنه قد تم رسميا إعلان وفاة شخصين مفقودين، يفترض أن مياه البحر قد جرفتهما بعد حدوث ثوران بركاني في جزيرة "وايت آيلاند" السياحية في نيوزيلندا، قبل أكثر من ستة أسابيع.

وقال نائب مفوض الشرطة جون تيمز، في بيان له، إن كبير المحققين في الواقعة، أعلن أن المرشد المحلي والمراهق الأسترالي المفقودين، قد توفيا في الجزيرة المعروفة أيضًا باسم "واكاري"، في التاسع من ديسمبر.

وأضاف تيمز أن وفاتهما ترفع العدد الرسمي للقتلى إلى 20 شخصا، توفى 18 منهم في نيوزيلندا واثنان في مستشفيات أسترالية.

وكان قد تم تعليق البحث عن جثث الضحايا عشية عيد الميلاد (الكريسماس).