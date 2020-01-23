 فايلر يناقش مع عبد الحفيظ الاستعداد لمواجهة النجم - بوابة الشروق
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فايلر يناقش مع عبد الحفيظ الاستعداد لمواجهة النجم

محمود باهي
نشر فى : الخميس 23 يناير 2020 - 12:43 م | آخر تحديث : الخميس 23 يناير 2020 - 12:46 م

عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، على هامش مران الفريق صباح اليوم الخميس.

وشهدت الجلسة الحديث عن بعض التحضيرات الفنية والإدارية الخاصة بمباراة النجم الساحلي التونسي المقرر لها الأحد المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي يمتلك 7 نقاط في منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويسعى لتحقيق الفوز على النجم الساحلي التونسي في مباراة الأحد المقبل؛ للاقتراب من حجز إحدى بطاقتي التأهل للدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا.


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