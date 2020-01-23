 وزير الخارجية التركي: لن نرسل المزيد من المستشارين العسكريين لليبيا طالما تم احترام وقف إطلاق النار - بوابة الشروق
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وزير الخارجية التركي: لن نرسل المزيد من المستشارين العسكريين لليبيا طالما تم احترام وقف إطلاق النار

وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو
وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو
د ب أ
نشر فى : الخميس 23 يناير 2020 - 9:54 ص | آخر تحديث : الخميس 23 يناير 2020 - 9:54 ص

صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، بأن بلاده لن ترسل المزيد من المستشارين العسكريين أو قوات إضافية إلى ليبيا طالما تم احترام اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار.

وفي مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، قال الوزير التركي: "لقد اتفقنا جميعا على عدم إرسال مستشارين إضافيين أو قوات أو مرتزقة من أي دول مجاورة، طالما تم احترام اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار، والجميع ملتزم بذلك".

وحول موعد الاجتماع الوزاري القادم حول ليبيا في برلين، قال: "أعتقد أنه سيكون في أول أسبوع من شهر فبراير، يجب أن يخبرنا الألمان بالموعد، أعتقد أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ينسق الموعد مع الوزراء الآخرين الراغبين في المشاركة، لقد أيدنا بالفعل فكرة عقد مؤتمر متابعة".

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