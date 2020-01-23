إقامة تمثال يجسد مظاهرات هونج كونج أمام مقر برلمان الدنمارك

جرى اليوم الخميس إقامة تمثال يبلغ ارتفاعه ثمانية أمتار دعما لمتظاهري هونج كونج الذي ينادون إلى الديمقراطية، خارج مقر البرلمان الدنماركي.



وقال الفنان الدنماركي ينس جالشيوت إن التمثال النحاسي سيمكث في مكانه ثلاثة أشهر إحياء لذكرى ضحايا الاحتجاجات في هونج كونج.



وأضاف أن هذا التمثال مختلف عن تمثاله "عمود العار" الذي نُصب في هونج كونج في عام 1997. ويكرم هذا العمل ضحايا حملة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الصين صد حركة الديمقراطية في عام 1989 بميدان تيانانمين في بكين.



ويظهر العمود مجموعة من الأجسام الملتوية، وأسفل منها أشكال ترتدي الخوذ الصفراء وأقنعة غاز.



كما جرى وضع لافتة اليوم تحمل عبارة "الدنمارك تقف مع هونج كونج".



وقال جالشيوت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عشية تدشين التمثال إن فنه "بيان لحقوق الإنسان وتطوير البيئة وعالم نزيه". وأضاف أنه محظور دخوله إلى الصين.



ودعمت أحزاب دنماركية عدة، بينها حزب "البديل" والقسم الخاص بالدنمارك منه منظمة العفو الدولية، الاحتجاج.



وأكد أوفه ألبايك، زعيم حزب البديل المنتهية ولايته، أهمية التضامن مع شعب هونج كونج.



تشهد هونج كونج احتجاجات منذ حزيران/يونيو، اندلعت في البداية ضد مشروع قانون لتسليم المطلوبين إلى البر الرئيسي (الصين) وجرى سحبه لاحقا، ثم تحولت الاحتجاجات إلى دعوات للإصلاح الانتخابي وتحقيق مستقل في عنف الشرطة ضد المتظاهرين. ورغم أن التظاهرات بدأت سلمية، وقعت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة العام الماضي على نحو منتظم بمرور الوقت.