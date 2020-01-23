تعزيز إجراءات الفحص بالمطارات في دول إفريقية لمنع انتشار فيروس كورونا

طبق عدد من الدول الإفريقية، إجراءات فحص في المطارات، كما اتخذت اجراءات احترازية أخرى، لمنع انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا أصيب المئات في الصين بها، ووصلت أيضا إلى عدة دول أخرى.



وتعمل الصين منذ سنوات على توسيع نفوذها في قارة إفريقيا التي تعتبر مقصدا لرجال الأعمال والسياح الصينيين على حد سواء.



وقال وزير الصحة في دولة الكونغو لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس، إن بلاده تقوم بتطبيق إجراءات في مطاراتها وموانئها البحرية، تستهدف الأشخاص القادمين من "الدول والقارات المتضررة".



وأوضح ايتيني لونجوندو أن "جمهورية الكونغو الديمقراطية لا تعرف هذا الفيروس، ولكننا نتخذ خطوات حتى لا تظهر أي حالات هنا".



من ناحية أخرى، قال مركز نيجيريا لمكافحة الأمراض أمس الأربعاء، إنه قد "عزز من إجراءات الفحص" عند منافذ الدخول، وأنه من الممكن أن يتم طرح أسئلة على المسافرين القادمين من مدينة ووهان الصينية، حول "أعراض المرض ورحلات السفر السابقة الخاصة بهم".



أما في دولة غانا المجاورة، فقد تم تعزيز عمليات الفحص في جميع نقاط الدخول، ولاسيما في مطار كوتوكا الدولي. وكانت وزارة الصحة في البلاد قالت أمس الأول الثلاثاء إن الركاب القادمين من الصين سوف يقومون بملء استبيان صحي.



وبالنسبة لأوغندا فقد جرى إرسال فرق بالفعل إلى المنافذ الحدودية لدخول البلاد لإجراء فحوصات لمنع انتشار فيروس إيبولا الذي تسبب في وفاة أكثر من 2200 شخص في الكونغو المجاورة. وستعمل هذه الفرق إلى جانب فرق مكلفة بإجراء فحوصات لضمان عدم مرور حالات مصابة بفيروس كورونا، حسبما أفاد المتحدث باسم وزير الصحة إيمانويل أينبيونا.



وتم أيضا في سيشل، الأرخبيل الواقع بالمحيط الهندي، تعزيز إجراءات الفحص. وتوظف سيشل آلاف العمال من آسيا، من الهند والصين على وجه الخصوص. وتعد الجزر كذلك موقع جذب سياحي يحظى بشعبية.



وقالت المدير العام للصحة العامة ماجي لوانجي في تصريح لـ (د.ب.أ) اليوم الخميس: "نفحص دوما المسافرين الذين يصلون إلى البلاد، لكننا الآن قد عززنا الإجراءات خاصة مع الزوار القادمين من الصين".



من ناحية أخرى، قال وزير الصحة في زيمبابوي، عوبديا مويو، إن بلاده الواقعة في الجنوب الأفريقي "في حالة تأهب قصوى، شأنها شأن باقي دول العالم".



وقال لـ (د.ب.أ) اليوم الخميس: "لم نبدأ إجراء فحوصات، ولكننا نحث مواطنينا الذين زاروا الصين مؤخرا على إجراء فحوصات طبية".



وقال المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب أفريقيا أمس الاول الثلاثاء، إن البلاد "تقوم بمراقبة فعالة"، كما أشار أيضا إلى عدم وجود رحلات جوية مباشرة من ووهان، وأن "الخطر المصاحب لوجود حالة قادمة من الخارج ما زال منخفضا".



وقفزت حالات الإصابة بالمرض الرئوي الناتج عن الاصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 571 حالة، من بينها 17 حالة وفاة، بحسب ما أفاد به مسؤولون صينيون.