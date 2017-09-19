 حازم إمام: قناة الزمالك منبر للحديث عن تاريخ النادي - بوابة الشروق
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حازم إمام: قناة الزمالك منبر للحديث عن تاريخ النادي

إبراهيم سعيد
نشر فى : الخميس 23 يناير 2020 - 1:54 ص | آخر تحديث : الخميس 23 يناير 2020 - 1:57 ص

أكد حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق أن قناة القلعة البيضاء الفضائية الجديدة ستكون منبراً للحديث عن تاريخ النادي الأبيض.

وفي اول ظهور له بقناة نادي الزمالك قال حازم إمام: "القناة ستكون منبر مهم ومحترم، وسنتحدث من خلاله بطريقة جميلة عن كرة القدم وعن نادي الزمالك".

وانطلقت قناة الزمالك الفضائية لأول مرة في الحادية عشر مساء الأربعاء بأيات قرآنية ثم كلمة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

واختتم إمام : "الزمالك نادي كبير يمتلك تاريخ مشرف، سنتحدث عنه من خلال القناة التي من أهدافها إبراز كل ما هو طيب في النادي".


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